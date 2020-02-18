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Komandolar İdlib'de!

Rusya,Suriye ve Türkiye arasında krize neden olan İdlib bölgesinde komandolar etkinliğini arttırdı.

Dünya / 18 Şubat 2020 Salı 19:05
Komandolar İdlib'de!

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Suriye'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Katil Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.




KOMANDOLAR İDLİB'DE

İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

MehmetçikRejim KarşıtıTürkiyeİdlibRecep Tayyip Erdoğan

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