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5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu!

Manisa Kırkağaç'ta saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valilik yaptığı açıklamada herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

3. Sayfa / 18 Şubat 2020 Salı 19:17
5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem; İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.




KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli'nin verilerine deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.


MANİSA VALİSİ VE KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise, 'Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır' açıklamasını yaptı.

3.9 VE 4.4 BÜYÜKLÜKLERİNDE DEPREMLER MEYDANA GELMİŞTİ
Manisa'nın Karakurt ilçesinde 30 Ocak'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. 2 Şubat'ta ise 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Deprem

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