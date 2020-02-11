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Bitlis kara gömüldü

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yön ve adres tabelaları ile tek katlı evler kardan kayboldu.

Yaşam / 11 Şubat 2020 Salı 12:22
Bitlis kara gömüldü

Bitlis merkezde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler tamamen kaybolurken, il genelindeki okullar ise tatil edildi. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığını ifade eden İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 153 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bitlis Belediyesine bağlı ekipler, şehir merkezinde biriken karları kamyonlarla merkez dışına taşırken, şu ana kadar yaklaşık 2 bin kamyon karın taşındığı ifade edildi. Kaynak : İHA

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