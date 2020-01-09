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ABD üssünün bulunduğu bölgeye roket düştü!

Irak Selahhin'de ABD askerlerinin bulunduğu beled üssü yakınına roket düştü. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Dünya / 09 Ocak 2020 Perşembe 21:43
ABD üssünün bulunduğu bölgeye roket düştü!

İran-ABD gerilimi sonrası ABD'nin Irak'ta bulunan bir askeri üssü daha hedef alındı. Irak'ın Selahattin eyaletinin Duceyil kasabasında, Amerikan askerlerinin olduğu Balad askeri üssünün yakınına roket atıldı.

KİMSE YARA ALMADI

Irak polisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li askerlerin bulunduğu Selahaddin kentindeki Balad askeri üssüne roket düştüğü belirtildi. Açıklamada gerçekleştirilen roketli saldırıda kimsenin yara almadığı belirtildi. Balad üssü Irak'ın başkenti Bağdat'ın 50 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında 'ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi' demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise 'Süleymani'nin intikamının alınacağı' vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

Hava OperasyonuSelahaddinBağdatUluslararasıDonald Trump

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