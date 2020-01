İran 13 intikam senaryosu üzerinde çalışıyor

Kasım Süleymani'nin ölümü, İran'da reformcular ve muhafazakarları birleştirdi. İran dini lideri Ayetullah Humeyni'nin cenazesinden sonra İran sokaklarında görülen en büyük kalabalıklar toplandı.



Amerikan ve İngiliz gazeteleri, İran'dan gelen bu manzaranın Trump yönetimine ilk misilleme olduğunu yazdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'yi öldürme kararıyla İranlıları hiç olmadığı kadar birleştirdiğine ve İran yönetiminin elini güçlendirdiğine dikkat çekildi.



Peki İran, Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını nasıl alacak? Amerikan New York Times gazetesi, İran'ın aceleci davranmayacağı görüşünü savunuyor.



Ülke içinde oluşan birlik havasını sürdürebilmek için İran yönetiminin hamlelerini temkinli atacağı belirtiliyor. İran'ın misileme beklentisi içine giren Batılı ülkelerde oluşan panik havasından da hoşnut kaldığına dikkat çekiliyor.



New York Times gazetesine göre, İran dini lider Ayetullah Hamaney misilemenin doğrudan İran ordusu tarafından düzenlenmesini istedi.



İran'ın misilleme için daha önce yaptığı gibi Irak'taki Şii milisler, Lübnan'daki Hizbullah militanları veya Yemen'deki Husi milisleri kullanmayacağı belirtiliyor.



Hamaney'in bu kararının ciddi bir politika değişikliği olacağına dikkat çekiliyor. İran'ın vurabileceği yerler arasında Suriye ve Irak'taki Amerikan askerleri, Körfez bölgesindeki Amerikan üsleri veya Amerikan elçilikleri bulunuyor. İran'ın dünyanın dört bir yanında Amerikalı diplomatları da hedef alabileceği belirtiliyor.



İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Ali Şamkani 13 intikam senaryosu üzerinde çalışıldığını duyurdu. Şamkani, 'En zayıf senaryonun bile Amerikalılar için tarihi bir kabus olacağı' tehdidinde bulundu.



İntikam senaryoları konuşulurken İran meclisi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'ne, Ulusal Kalkınma Fonu'ndan 200 milyon euroluk ek bütçe verilmesini kararlaştırdı.



İran meclisi ayrıca 'acil' koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri 'terörist' ilan etti.



ABD kamuoyu da Başkan Trump'in Süleymani'yi öldürme emri vererek doğru karar alıp almadığını sorguluyor.



Washington Post gazetesi, ABD'nin bu kararla bölgede stratejik ikilemlere sürüklendiğini yazdı. Gazete Trump'ın 'sonunu düşünmeden hareket ettiği' yorumuna yer verdi.



Trump'ın kararının arkasındaki isminse ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olduğu konuşuluyor.



Washigton Post gazetesi, Süleymani'nin öldürülmesinin Pompeo açısından 'bürokratik zafer' sayılabileceğini ancak ABD'ye ağır sonuçlar da getirebileceğini yazdı.