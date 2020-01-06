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Tahran'da Süleymani için cenaze töreni

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazını Hamaney, gözyaşları içinde kıldırdı.

Dünya / 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:34
Tahran'da Süleymani için cenaze töreni
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İran'ın başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için tören düzenlendi.

Kasım Süleymani için başkentte bulunan Tahran Üniversitesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.

Namaz sırasında Ayetullah Hamaney'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Süleymani'nin cenazesi Tahran Üniversitesi'nde yapılan törenin ardından Azadi Meydanı'na götülecek. Meydanda yapılacak son törenin ardından Süleymani'nin cenazesi yarın memleketi Kirman'da defnedilecek.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

Kaynak : İHA

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