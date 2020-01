Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Manisa Valiliği: Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir



Manisa Valiliği, saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı, yaralanma ya da hasarın meydana gelmediğini bildirdi.



Manisa Valiliğinden depreme ilişkin yazılı açıklamada, 'Saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.' denildi.



Bakan Soylu: Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, 'Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun.' dedi.







Soylu, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sivrice ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.



Gazetecilerin Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, 'Manisa'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen valimizden bilgi aldı arkadaşlar. AFAD merkezinde çalışıyorlar şu anda, yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.



Kırkağaç Belediye Başkanı Gedüz: Tehlikeli durum iletilmedi



Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü Akhisar olan 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden bu yana, ilçelerinde çok sayıda artçı sarsıntının hissedildiğini dile getirdi.



Bunların hiçbirinin bugün saat 14.26'da meydana gelen deprem kadar kuvvetli hissedilmediğini aktaran Gedüz, 'Ben de dahil bütün arkadaşlarımız arazide dolaşıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum duymadık. Tehlike bir durum iletilmedi.' dedi.



Alifakı Köyü Muhtarı Burhanettin Top ise bazı evlerde küçük çapta hasar oluştuğunu söyledi. İlk etapta edindiği bilgiye göre herhangi bir kayıp olmadığına değinen Top, 'Bazı evlerimizde hasar var. Metruk olan binalar bunlar. Önceki depremde hasar gören binalardaki çatlaklar biraz açılmış görülüyor.' ifadelerini kullandı.



Bu arada depremin hissedildiği İzmir kent merkezinde de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.