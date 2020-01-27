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Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çökme riskiyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Güncel / 27 Ocak 2020 Pazartesi 18:20
Elazığ'da 5 katlı bir bina yıkılıyor

Elazığ depremi sonrası çok riskli olarak tesipt edilen Mustafa Paşa'daki 5 katlı 27 yıllık Altınbaş Apartmanı'nın yıkım işlemleri başladı.bir bina yıkılmak üzere boşaltıldı.

6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ ve Malatya başta olmak üzere geniş bir bölgede çok sayıda da artçı sarsıntı yaşandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları bu akşam sona erdi. Arama kurtarma çalışmaları yerini bölgedeki riskli binaların tespit ve yıkım işlemlerine bıraktı. Kaynak : İHA

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