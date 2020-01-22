Sınıra komando sevkıyatı sürüyor!

Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı.



Komando birliklerinin sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatlarının peyderpey devam ettiği bildirildi.











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