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Sınıra komando sevkıyatı sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyor

Dünya / 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:59
Sınıra komando sevkıyatı sürüyor!
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Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı.

Komando birliklerinin sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatlarının peyderpey devam ettiği bildirildi.




Kaynak : İHA
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PiyadeKomandoÖncüpınar

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