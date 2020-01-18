Sahte evlilik operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 22 Türk vatandaşı şahsın kendi bilgileri dışında yabancı uyruklu şahıslarla eski tarihlerde Suriye'de evlilik yapmış gibi gösterilip, bu evliliklerinin Nüfus Müdürlüklerince onaylanmasını sağlayan 14 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 şahıs serbest, 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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