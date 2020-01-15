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Taksim Trio Bursa'yı salladı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Orkestra Şube Müdürlüğü Roman Orkestrası Çalgıcı Mektebi’nin Merinos AKKM’de düzenlediği konser ilgi gördü. Ünlü müzik grubu Taksim Trio’nun da sahne aldığı konserde izdiham yaşandı. Konserin ilk bölümünde Roman Orkestrası Çalgıcı Mektebi, Murat İliş şefliğinde sahne aldı. Enstrümantal esintiler ile başlayan müzik dolu gecede Roman Orkestrası’nın sevilen ismi Okan Turna, dillerden düşmeyen eserleri seslendirdi. Konserin ilk yarısının sonunda orkestraya dansları ile eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu, geceye renk kattı.

Kültür-Sanat / 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:06
Taksim Trio Bursa'yı salladı

Konserin ikinci yarısında ünlü müzik grubu Taksim Trio'nun sahne almasıyla salondaki coşku doruğa çıktı. Gökhan Küçükkaplıdağ'ın sunumuyla renklenen konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik Taksim Trio'nun başarılı saz ve söz üstatları ile gecenin hazırlanmasında emeği geçen Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Bölüm Başkanı Yavuz İbiş Bıçakçı'ya çiçek takdiminde bulundu. Sayısız konsere imza atan ülkemizi uluslararası birçok müzikal etkinlikte başarıyla temsil eden ve birçok ödüle lâyık görülen Taksim Trio adına söz alan sanatçı İsmail Tunçbilek, bu güzel akşam da kendilerini Bursalılar ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Kaynak : İHA

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Müzik GrubuBüyükşehir Belediyesiİsmail TunçbilekBelediye BaşkanıUluslararası

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