Taksim Trio Bursa'yı salladı

Konserin ikinci yarısında ünlü müzik grubu Taksim Trio'nun sahne almasıyla salondaki coşku doruğa çıktı. Gökhan Küçükkaplıdağ'ın sunumuyla renklenen konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran, Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik Taksim Trio'nun başarılı saz ve söz üstatları ile gecenin hazırlanmasında emeği geçen Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Bölüm Başkanı Yavuz İbiş Bıçakçı'ya çiçek takdiminde bulundu. Sayısız konsere imza atan ülkemizi uluslararası birçok müzikal etkinlikte başarıyla temsil eden ve birçok ödüle lâyık görülen Taksim Trio adına söz alan sanatçı İsmail Tunçbilek, bu güzel akşam da kendilerini Bursalılar ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Kaynak : İHA

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