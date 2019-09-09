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Alkollü öğretmen açığa alındı

İskenderun'da derse alkollü geldiği iddia edilen bir öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Eğitim / 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:58
Alkollü öğretmen açığa alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınıfa alkollü geldiği iddia edilen bir öğretmen hakkında velilerin şikayeti üzerine idari soruşturma başlatıldı.

SINIFA ALKOLLÜ GELDİ

Kentteki bir ilkokul öğretmeni M.T'nin sınıfa alkollü geldiğini iddia eden veliler, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından M.T. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, AA muhabirine, velilerin suç duyusunda bulunmaları üzerine kendilerinin de öğretmen M.T. hakkında idari soruşturma
başlattıklarını söyledi.



AÇIĞA ALINDI

Kaymakamlığa aktarıldığını ifade eden Köseoğlu, 'Büyük ihtimalle konunun daha detaylı araştırılması için açığa alınacak. Orada şu kadar alkollü şeklinde sağlıksız bilgiler var. Sadece velilerin şikayeti var. Biz de şimdi müfettiş görevlendiriyoruz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra suç sabit olursa hemen işlem yapılacaktır.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

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