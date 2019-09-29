Mansur Yavaş'ın skandal kararına tepki yağdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi skandal bir karar daha imza attı. Çok sayı da işten çıkarmanın yaşandığı CHP'li Belediye son olarak 15 Temmuz Gazisi, Devlet Övünç Madalyası sahibi 2 çocuk babası Hanefi Adaş'ı işten çıkarttı. Skandal karar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çok sayıda haklı eleştirinin odağı oldu.



MELİH GÖKÇEK: 'HA SUYA YAZILAN YAZI HA MANSUR YAVAŞ'IN SÖZÜ'



Skandal karar bir tepki de Melih Gökçek'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Gökçek, 'Mansur Yavaş seçim öncesi; 'Ekmekle oynayan şerefsiz namussuzdur' demişti... 15 Temmuz Gazisi Hanefi Adaş'ı işten attı. Ha suya yazılan yazı, ha Mansur Yavaş'ın sözü. Bir kez değil, iki kez değil, üç kez... Biraz daha karıştırırsak dördüncü, beşinci kez verilen sözler ortaya çıkacak. Söz bu kadar ucuz mu sayın Yavaş? Sayın Yavaş, her çalışanı attığınızda bu videolar ortaya çıkacak. Lütfen unutmayınız' ifadelerini kullandı.



FATİH ŞAHİN: 'MANSUR YAVAŞ İNTİKAM ALIYOR'



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, 'CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor.' ifadelerine yer verdi.



65 İŞÇİ HABER VERİLMEDEN KOVULMUŞTU



Büyükşehir, kovulduklarını söylemek için işçileri ne aradı ne de çağırdı. CHP belediyelerin klasik haline getirdiği cep telefonuna mesaj bile atmamıştı. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen mesajla işlerinden olduklarını öğrendi. Mesajda '4-A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 13.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz' denilmişti.





