USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,32

Tek tıkla günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Güncel / 17 Eylül 2019 Salı 17:56
Tek tıkla günün özeti

Diyarbakır’ın Kulp Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır’ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.

...

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 37’ye yükseldi

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15’inci gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37’ye yükseldi.

...

Erdoğan-Putin-Ruhani ortak basın toplantısı

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı.

...

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerlerden 138’i mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 168 muvazzaf askerden 138’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

......

Adnan Menderes kabri başında dualarla anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.



.............



TEKNOFEST kapılarını Atatürk Havalimanı’nda açtı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçların tasarlayacaklar" dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Rusya Devlet BaşkanıFatin Rüştü ZorluCumhurbaşkanlığıİran CumhurbaşkanıDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı