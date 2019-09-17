Diyarbakır’ın Kulp Belediyesine kayyum atandı



Diyarbakır’ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.



...



HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 37’ye yükseldi



HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 15’inci gününde de sürerken, ailelerin sayısı 37’ye yükseldi.



...



Erdoğan-Putin-Ruhani ortak basın toplantısı



Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı.



...



FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerlerden 138’i mahkemeye sevk edildi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 168 muvazzaf askerden 138’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.



......



Adnan Menderes kabri başında dualarla anıldı



Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 58’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle anıldı.







.............







TEKNOFEST kapılarını Atatürk Havalimanı’nda açtı



İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçların tasarlayacaklar" dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.