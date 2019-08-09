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TEM Otoyolu'nda bayram trafiği!

Kurban Bayramı’nı memleketinde ve tatil yaparak geçirmek isteyen vatandaşların araçları ile yola çıkmasıyla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

3. Sayfa / 09 Ağustos 2019 Cuma 21:45
TEM Otoyolu'nda bayram trafiği!
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TEM Otoyolu'nda bayram tatili için yola çıkanlar nedeni ile yoğunluk oluşmaya başladı.

11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'nı memleketinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda ilerlemeye başladı.

İstanbul ve çevre illerden yola çıkan araçlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde ara ara yoğunluğun oluşmasına neden oldu.

Mesai saatleri sonrasında yola çıkan vatandaşların da eklenmesi ile TEM Otoyolu'ndaki bayram trafiği yoğunluğu arttı. Otoyolun İzmit geçişinde trafik ara ara durma noktasına gelirken, D100 Karayolu Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan trafik havadan görüntülendi.








 
Kaynak : İHA
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