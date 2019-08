Türkiye sınırına büyük göç!

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyine saldırılarında Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.



Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini söyledi.



Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti.



Sivillerin bir kısmının buradan sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, bayramda süren saldırıların yanı sıra Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi.



En büyük göç Han Şeyhun ilçesinden



Hallac, Han Şeyhun'dan yaklaşık 22 bin, ilçenin doğusundaki yerleşimlerden toplam yaklaşık 18 bin, Ebu Mekke ile Um Celal köyleri ve çevresinden 32 bin civarı, Kefrenbil ilçesi ve çevresi 15 bin civarı, Tuh beldesi ve çevresinden 7 bin civarı, Hama'nın Latamine, Kefer Zita ilçeleriyle Sayyad köyünden toplam yaklaşık 7 bin, Keferruma beldesinden 13 bin ve Marratinnuman ilçesinden 10 bin civarı sivilin göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.



Göç edilen bölgelerin tarım arazileri ve düzensiz kamplardan oluştuğunu vurgulayan Hallac, 'Yerinden edilenler için toplu barınma merkezleri, okullar, camiler ve kamplar açılmalı.' değerlendirmesini yaptı.



Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Hallac, saldırıların Serakib ve Maarratinnuman ilçelerine yayılması durumunda yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona ulaşabileceğini dile getirdi.



İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.



Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.



Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.



Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.



Esed rejimi güçleri, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Askeri muhalif kaynaklara göre, rejim Han Şeyhun'u da içine alacak şekilde bölgede yeni bir kuşatma alanı oluşturmayı hedefliyor.



Kaynak : AA

