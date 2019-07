Tunceli, son yıllarda sağlanan huzur ortama ve yapılan yatırımlarla turizm konusunda atağa geçti. Yaz tatillerini daha önce Ege ve Akdeniz'de geçiren yurt içinden ve yurtdışından gelen vatandaşlar artık Tunceli'yi de tercih eder oldu.



Tatil için kente gelen vatandaşların bir bölümü Munzur ve Pülümür Çayı kıyısındaki doğal plajlara giderken, büyük bölümü de kent merkezinde Munzur Çayı kıyısında Vali Tuncay Sonel'in desteğiyle yapılan yarı olimpik yüzme havuzunu tercih ediyor. Bir yandan serinleyip bir yandan güneşlenme keyfi yaşayan vatandaşlar havuz, Ege ve Akdeniz'deki lüks otelleri aratmıyor.



Çevre iller ve yurt dışından gelenler var



Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan gibi çevre illerden gelen vatandaşların yanı sıra yurtdışında yaşayan bir çok gurbetçide Tunceli'de doğanın karşısında tatil yapıyor.



Almanya'da yaşayan Hüseyin Polat'ta, Çocukları, torunları ve iki yabancı damadıyla tatil için kenti seçtiğini belirterek, “Burayı çok beğendiler. Gerçekten memleketimiz çok güzel. İnsanları güzel. Bu tesis de Avrupa'yı, Batı'yı aratmıyor” dedi.



Tatilcilerden Alev Girgin ise,'Almanya'dan tatilimi geçirmek için geldim.İki hafta oldu tatile geleli. Muhteşem bir yer. Gezilecek çok yerleri var. Herkese tavsiye ediyorum. Her sene mutlaka gelmeyi düşünüyoruz. Bu tesis gerçekten Avrupa'ya çok benziyor. Çok modern” diye konuştu.



Fransa'dan tatil için gelen Kader Bulut'de,'İstanbul'un taşı toprağı altın derler. Bizim için de buranın taşı toprağı altın. İnsanlar özgür. Düşüncelerde özgürsünüz. Yeteri kadarı plajı var. Her köşede, her adım başı suya girebiliyorsunuz”ifadelerini kullandı.



Malatya'dan gelen Başak Güçer de bebeğiyle birlikte havuzda yüzme keyfi yaşadıklarını, bebeğinin de bundan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Vali Sonel, “Tunceli artık huzur şehri”



Birkaç yıl önce terörle anılan kentin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle huzur şehri haline geldiğini dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Munzur Nehri kıyısı birkaç yıl öncesine kadar çöplük, bataklık durumundaydı. Şimdi açık yüzme havuzlarıyla, Munzur kenarında yaptığımız deniz kumlu yüzme plajıyla, gondolları, gezi tekneleri, su jeti, içinde nişan merasimlerinin yapıldığı gezi tekneleriyle adeta bir turizm şehri oldu. Munzur Nehri kıyısında doğayla iç içe çadır oteller yapıldı. İçi beş yıldızlı oteller gibi. Burada vatandaşlarımız çoluğuyla, çocuğuyla hoş vakit geçiriyor. Çocuklar, aileler mutlu. Akdeniz'e ya da Ege sahillerine gitmektense Tunceli'de bu değişimi görerek hoş vakit geçiriyorlar” dedi.



Yarı olimpik yüzme havuzunun işletmecilerinden Ulaş Şahin de tesiste 35 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, t katkılarından dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti.



Şahin, tesisin her gün dolduğunu ve insanların güzel vakit geçirdiklerini de sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.