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Diyarbakır'da can pazar

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde, makas atan yolcu minibüsü önünde seyreden parke taşı yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı

3. Sayfa / 26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Diyarbakır'da can pazar
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Olay, Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 M 0227 plakalı yolcu minibüsü makas atarak ilerledi. Süratli bir şekilde makas atan yolcu minibüsü şoförü, son anda fark ettiği parke taşı yüklü traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası bölge can pazarı yerine döndü.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarda çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, 1'i bebek 5'i ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, yolcu minibüsü şoförünü gözaltına aldı.

Kaza nedeni ile yol trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Kaynak : İHA
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