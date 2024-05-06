'Birgün' değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok

Başkan Erdoğan'ın Özgür Özel'i kabul etmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklim kaos simsarlarını rahatsız etti. CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içindeki Ekremci güruh, fondaş Birgün ve PKK, pozitif eğilime giren süreci sabote etmek için kolları sıvadı. Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, "Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var" diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı. CHP ve fondaşlarının yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluşması tepki çekti.

Türkiye son zamanlarda siyasette yumuşayan iklimi teneffüs ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.Daha sonrasında iki genel başkan 'iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma' yönünde sözleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken 'Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz' ifadelerini kullandı.Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi 'Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı' olarak tanımladı.Türk siyasetinde pozitif eğilime giren süreci sabote etmek isteyen kaos simsarları ise vakit kaybetmeksizin harekete geçti.Kurduğu ofislerle paralel genel merkez oluşturan, umduğunu bulamayınca köşe yazarlığına başlayan CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' diyerek Erdoğan - Özel görüşmesini hedef aldı.Daha sonrasında Özgür Özel'le akşam yemeğinde bir araya gelip CHP'nin geleceğini konuşan Kılıçdaroğlu, yine CHP'nin Başkan Erdoğan'la görüşmemesi gerektiğini savundu. Fondaş T24'te 'Tek bir yüzükten, saraydaki saltanata…' başlıklı bir yazı kaleme alan Kılıçdaroğlu, 'Hiç kimsenin bu anlayışa yani saraya meşruiyet kazandırma hakkı yoktur' diyerek CHP lideri Özel'i eleştirdi.CHP içinde Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği Saraçhane bloğu da Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşmeden ve Türk siyasetindeki yeni dönemden rahatsız.İmamoğlu'nun A Takımı, Erdoğan - Özel zirvesini sabote etmek için elinden geleni ardına koymadı. Görüşmeye eski büyükelçi Namık Tan'ın katılması Özgür Özel'e dayatıldı.Ekremciler 'Elçiye zeval Özgür'e güven olmaz' kafasıyla hareket etti.PKK ve Kandil güdümündeki CHP medyası da sürece kara çalan aktörler arasında başı çekti.Teröristlerin sözcülüğüne soyunup, PKK'nın haber ajansı ANF'ye abone olan fondaş Birgün, Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ve Türk siyasetinde yumuşayan iklimi zehirlemek için Kandil'in etki ajanlarıyla aynı noktada buluştu.Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Varlı, PKK'nın medya organı Medya Haber'e özel mülakat verdi.Erdoğan - Özel zirvesini yorumlayan Varlı, 'Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok, bu ülkenin bu iktidardan kurtulmaya ihtiyacı var' diyerek PKK kanalında kaos ve kutuplaştırma çağrısı yaptı.O sırada PKK medyasının KJ'sinde sarı torbalık olan teröristlere ağıt yakılan başlıkların yer alması dikkatlerde kaçmadı.