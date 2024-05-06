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Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticilerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı
Ekleme: 6.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 6.05.2024 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı
'Liyakat' sakızı çiğneyen CHP'nin eş dost kayırdığı bir kez daha ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanları atamalarda akrabalarını ve yandaşlarını tercih etmeye devam ediyor.

CHP'Lİ BURSA BELEDİYE BAŞKANI FURKAN BOZBEY'DEN SKANDAL

Son olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine atadığı ortaya çıktı.


Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI

Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' notunu düşmesiyle ortaya çıktı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi sildi.

TEK SKANDAL BU DEĞİL

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.

İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:

YANDAŞ ZEYREK'iN AĞABEYİNE KOLTUK

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

SARIYER BELEDİYESİ

CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı
ÇANKAYA BELEDİYESİ

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

BORNOVA BELEDİYESİ

CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

MENTEŞE BELEDİYESİ

CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı
Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.

Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı



ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.