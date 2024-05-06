Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı













ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ



Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

'Liyakat' sakızı çiğneyen CHP'nin eş dost kayırdığı bir kez daha ortaya çıktı.31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanları atamalarda akrabalarını ve yandaşlarını tercih etmeye devam ediyor.Son olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine atadığı ortaya çıktı.Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' notunu düşmesiyle ortaya çıktı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi sildi.CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.