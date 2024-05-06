Bir ballı koltuk daha! CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey'i başkan yaptı
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticilerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıktı.
'Liyakat' sakızı çiğneyen CHP'nin eş dost kayırdığı bir kez daha ortaya çıktı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediye başkanları atamalarda akrabalarını ve yandaşlarını tercih etmeye devam ediyor.
CHP'Lİ BURSA BELEDİYE BAŞKANI FURKAN BOZBEY'DEN SKANDAL
Son olarak AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine atadığı ortaya çıktı.
YEĞENİ FURKAN BOZBEY'İ BURKENT'TE BAŞKAN YAPTI
Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atadı.
Atama Yeğen Bozbey'in sosyal medya hesabınai 'BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı' notunu düşmesiyle ortaya çıktı. Furkan Bozbey tepkiler sonrası ifadeyi sildi.
TEK SKANDAL BU DEĞİL
CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrası hız verdiği yandaş ve eş dost kayırmacılığının tek örneği bu değil.
İşte CHP'nin o atamalarından bazıları:
YANDAŞ ZEYREK'iN AĞABEYİNE KOLTUK
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığına atandı.
SARIYER BELEDİYESİ
CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
BORNOVA BELEDİYESİ
CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.
MENTEŞE BELEDİYESİ
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.