Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Hızlı bir düşüş olacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında, enflasyona ilişkin soruları yanıtladı.Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmaları cevapsız bırakmadı. 3 yıllık perspektifle hazırlan an OVP'nin kararlı şekilde uygulandığını dile getiren Yılmaz, enflasyonun yaz aylarında ivme kaybedeceğini, sonraki dört ayda ise hızlı bir düşüş yaşanacağını dile getirdi.Yılmaz, ''Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz.'' ifadelerini kullanarak, enflasyonun 2026 yılında tek hanelere düşeceğini dile getirdi.'Halk ne zaman hissedecek?' sorusunu yanıtlayan Yılmaz, ''Yaz döneminden sonra bunu daha fazla görmüş olacağız. Aslında otomotivde, bir takım alanlarda görmeye başladık bunları. Ama gıda ve hizmetlerde katılık var, onu kırmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte halkımızın hayatında daha fark edilir hale gelecek. Bu, enflasyon negatif olacak anlamında değil, artış hızında çok ciddi bir yavaşlama olacak.' ifadelerini kullandı.