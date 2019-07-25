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Putin'den dikkat çeken talimat

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Dünya / 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:00
Putin'den dikkat çeken talimat

Ankara ve Moskova arasında devam eden vize muafiyeti görüşmelerinde yeni bir noktaya gelindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün imzaladığı bir kararnameyle hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

GÖREVLENDİRME ŞARTI İSTENMEYECEK

Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya'ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek. Putin'i imzaladığı belgeye göre yeşil ve gri pasaporta sahip kişilerden vize talep edilmeyecek.

Umuma mahsus (bordo) pasaporta sahip vatandaşlar içinse vize uygulaması devam edecek.

MoskovaVize MuafiyetiDevlet BaşkanıTürkiye Cumhuriyeti


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