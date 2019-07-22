Kritik görüşme sona erdi

Başkent Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin başını çektiği heyet, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.



2 saat 45 dakika süren görüşmede Suriye'deki siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge ve anayasa komitesi masaya yatırıldı.



LAVROV'LA DA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca Rus mevkidaşı ile Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan Suriye ve İdlib'i ele aldı. Bakan Çavuşoğlu: Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor