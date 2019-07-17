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Kalın'dan Erbil açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Güncel / 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:46
Kalın'dan Erbil açıklaması

Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de Türk diplomatları hedef alan saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Kalın, 'Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir' dedi.

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BaşsağlığıTwitterIrakİbrahim KalınCumhurbaşkanlığı


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