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PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Güncel / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:42
PKK'nın bombası 2 çocuğu öldürdü
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Terör örgütü PKK, iki kardeşi bombalı tuzakla öldürdü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı.

Kardeşlerin bastığı EYP, infilat etti.


8 YAŞINDAKİ AYAZ HAYATINI KAYBETTİ
 Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
 Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi, olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

DİĞER KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ
 Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Nupelda da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı ÇocukHastaneJandarmaFırat ÜniversitesiHelikopter


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