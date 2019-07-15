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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı binlerce kişi karşıladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı binlerce kişi karşıladı.

Siyaset / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı binlerce kişi karşıladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.



Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından 'burada' diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.



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