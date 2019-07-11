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HDP'den CHP ve İP'e çağrı: İttifakımız sürsün

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım" diyerek ittifak yaptıkları CHP, İP'e çağrıda bulundu.

Güncel / 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:21
HDP'den CHP ve İP'e çağrı: İttifakımız sürsün

31 Mart seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP CHP ve İP'le ittifak yapmıştı. HDP şimdi de bu ittifakın sürekli hale gelmesini isteyerek iki partiye de çağrı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım.' dedi.

CHP VE İP'E ÇAĞRI YAPTI: ORTAKLIĞIMIZ SÜRSÜN

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki Marmara Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan Temelli, 31 Mart'ta güçlü bir strateji ortaya koyarak barış ve demokrasi yolunun açılmasına vesile olduklarını söyledi.

Türkiye'de büyük bir adalet mücadelesini hayata geçirmek gerektiğini belirten Temelli, 'Seçim zamanları ortaya çıkan, sadece seçim sandıklarında buluşan mücadeleyi gelin sürekli hale getirelim, gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım.' diye konuştu.

HDP VE İP ARASINDAKİ ORTAKLIK DEŞİFRE OLMUŞTU

Geçen hafta Meclis'te HDP'li Fatma Kurtulan, İP sıralarına dönerek 'Siz PKK'lı ve HDP'li kişilerin verdiği oylar neticesinde burada oturuyorsunuz' demiş ardından bu mesele kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

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