Kocaeli'deki fabrika yangınında 2 tutuklama

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3'ü Suriyeli 1'i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Yanan fabrika avukatından sabotaj iddiası



Öte yandan, adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının yangın hakkında sabotaj olma olasılığı üzerinde durduklarını, Ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatı adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi.



Yanarak ölen işçilerin kimlik tespitleri sürüyor



Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

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