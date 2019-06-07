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Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken yaralanan polis şehit oldu

İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

3. Sayfa / 07 Haziran 2019 Cuma 14:41
Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken yaralanan polis şehit oldu

Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Şehit polis memuru Kurtoğlu için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı öğrenildi. Kaynak : AA

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