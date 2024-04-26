Hollanda Başbakanı İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Girişimcilerimiz Hollanda'da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.'TERÖRLE MÜCADELEYİ ELE ALDIK'Türkiye'nin bölücü terörle mücadele noktasında ödediği bedeller ortadadır. Binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren konuları konuştuk.'AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ'Hollanda'dan AB ile ilişkilerde destek bekliyoruz.'KALICI ATEŞKES BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'Yardımlar Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmalı. Kalıcı ateşkes büyük önem taşıyor.NATO GENEL SEKRETERİ SEÇİMİKararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkanlar:'TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR'Gazze ve Ukrayna dahil çeşitli konuları konuştuk. Türkiye zorlu bir coğrafyada. Terörizm konusu Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi.