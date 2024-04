AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.ŞİDDETLE KINIYORUZSözcü Çelik, 'A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sn Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz.' dedi.NE OLMUŞTU?Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.MAÇ SONU GERGİN ANLARGergin maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.ERGİN ATAMAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIOAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, kendisine yönelik yapılan tehdidi dile getirdi.'BEN TÜRK VATANDAŞIYIM, BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'Yaşananlar hakkında çok sert sözler söyleyen deneyimli hoca, 'Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız.' açıklamasında bulundu.OLAYLAR İLK MAÇTA BAŞLADIİki takım arasındaki gerginlik ve olaylar ilk maçta başladı. İlk maçın sonunda Ergin Ataman hakemleri eleştirirken Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv serisi ilk maçındaki hakem kararlarına, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylar üzerinden gönderme yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor.EUROLEAGUE'DEN SORUŞTURMABu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.EuroLeague'den açılan soruşturma hakkında açıklama:'Euroleague Basketball, Atina'da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır.Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman'a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.Bu tip bir davranış, Euroleague Basketball nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman'ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.Euroleague Basketball'un Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları'nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır.Euroleague Basketball, Koç Ataman'ı, Panathinaikos'u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague'in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir.'FEDERASYONDAN AÇIKLAMATürkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'a destek açıklamasında bulundu. İşte federasyonun açıklaması:'A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz.'