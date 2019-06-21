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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde 21 Haziran saat 15.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yaşam / 21 Haziran 2019 Cuma 08:57
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yapılan uyarıda “Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kuvvetli yağışın 21 Haziran 2019 bugün 15:00’da sona ermesi bekleniyor. Kaynak : İHA

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