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Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için tören!

Suriye’de PKK/PYD terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, Gaziantep Havalimanı’nda yapılan askeri törenle Ankara’ya uğurlandı.

Yaşam / 05 Mayıs 2019 Pazar 09:07
Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için tören!
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Dün öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda şehit olan Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Daha sonra Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehit yüzbaşının naaşı, burada yapılan askeri tören, okunan sela ve duaların ardından Ankara'ya gönderildi. Şehit Özdemir'in evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken, bugün öğle namazını müteakip Ankara'da defnedileceği vurgulandı.

Öte yandan, Gaziantep Havalimanı'ndaki törene Gaziantep Valisi Davut Gül, bölgede görev yapan komuta kademesi, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda asker katıldı.

Kaynak : İHA

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