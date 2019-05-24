Kandıra'da hortum dehşeti!

Kocaeli'in de başlayan şiddetli yağmur Kandıra ilçesinde de etkisini gösterdi. Etkisini gösteren şiddetli yağmur beraberinde hortumu getirdi. Denizden iç kesimlere doğru gelen hortum ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hortumun çıkması ve ilçeye doğru gelmesi sonrasında birçok araç, işyeri ve ev zarar gördü. Belediye ekipleri başta olmak üzere vatandaşta kendi imkanlarıyla zarar gören ev ve işyerlerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Şimdiye kadar böyle bir tufan görmedim



Aracı ve evi zarar gören Salih Sezer, “Sabah saatlerinde hortum denizden geldi İstanbul tarafından. O esnada çatılardan gelen malzemeler aracımın üzerine düştü. Komşumun çatısı yıkıldı benim evimin içerisine göçtü, evimde büyük hasar aldı. Hortum anında evin içerisinden çıkamadım 65 yaşındayım şimdiye kadar böyle bir tufan görmedim, ilk defa yaşıyorum. Çok fırtınalar gördüm ama ilk defa böyle bir şey oluyor. Tahmini bir hortumdu” dedi.



Kerpe Mahalle Muhtarı Adnan Dursun, “Bu sabah 07.15 sıralarında fırtınayla uyandık. Çok şiddetliydi göz gözü görmüyordu kasırga şeklinde bir hortum. Kerpe'de esnafa büyük bir zarar verdi. Mahalle halkının çatıları uçtu, zararımız çok büyük. Biz yetkili mercilere hemen anında bilgi verdik. Onlarda bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Gerekli işlemlerin hemen en kısa sürede yapılacağı ve yerinde uygulama ile her şeyin düzeleceğini söylediler. Keşfini yaptık. Tam bayram arefesinde büyük bir sıkıntı oldu bu afet. Özellikle esnafın çatıları büyük zarar gördü, inşallah bu zararların giderileceğini düşünüyor ve yetkililerden bunu bekliyoruz. Sahil bandında yaklaşık 10 tane iş yerinin ve mahalle aralarında ki vatandaşlardan ise 15-20 taneye kadar da ev sakinlerinin hasarı var bölgede” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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