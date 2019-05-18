Olay öğle saatlerinde Atalar mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde meydana geldi.



H.S. sokakta yürüdüğü sırada beyaz renkli bir araçtan inen silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı.



Vücuduna 2 kurşun isabet eden H.S. yaralı olarak 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.



Saldırgan geldiği araçla hızla kaçarken olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralıyı ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırdı.



Yaralı H.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis kaçan saldırganları arıyor