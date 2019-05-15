Tüm kamu kurumlarına yollanacak!

Sağlık Bakanlığı'nın Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi'nde sona yaklaşılıyor. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2018-2023) kapsamında geliştirilen rehber toplu beslenme yapan kurumlarda menü planlaması ve menülere yönelik standart gramajları içeriyor. Rehber kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve STK'ların katılımıyla geliştiriliyor.



Geçen yıl Ankara'da tüm kamu kuruluşlarının ve STK'ların yer aldığı çalıştayda masaya yatırılan rehber, sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi için beslenme çevreleri oluşturulması, menü planlamasında sağlığı koruyucu ve geliştirici (enerji, tuz, şeker, yağın azaltılması, posanın artırılması vb.) uygulamaların yapılması, porsiyon kontrolünün sağlanması için standart tarifeler oluşturma gibi amaçlar taşıyor.



Kreşlere özel menü



Yazım çalışmaları devam eden rehberin içeriği de netleşmeye başladı. Buna göre rehber şu bölümleri içeriyor: Toplu beslenme sistemleri prosesleri ve uygulama esasları, okullar için ulusal menü programı, kurumlar için ulusal menü programı, kreşler ve bakımevleri için ulusal menü programı, huzurevleri için ulusal menü programı, cezaevleri için ulusal menü programı, erişkin hastaneleri için ulusal menü programı, çocuk hastaneleri için ulusal menü programı, işçiler için ulusal menü programı ve özel günler ve ziyafet menüleri. En yakın zamanda bitirilmesi planlanan rehber, basımın ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek.