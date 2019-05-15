Cumhurbaşkanlığı'nda yeni kurul kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun oluşturulduğu kararı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun oluşturulduğu bildirildi.
Söz konusu karara göre, kurul üyeleri, kurulun çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Kaynak : İHA