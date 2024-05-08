Şarj aleti, kulaklık derken... Apple bir ürünü daha kutudan çıkardı

Apple dün, şu anda sipariş edilebilen ve önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanacak olan yeni iPad Pro ve iPad Air serilerini tanıttı. Ne yazık ki, bu sefer iPad kutularında önemli bir hatıra parçası eksik olacak: Apple logosu çıkartmaları.9to5Mac sitesinin aktardığına göre, salı günü Apple Store ekiplerine dağıtılan bir notta Apple, yeni iPad Pro ve iPad Air'in kutusunda Apple çıkartmalarının yer almayacağını açıkladı. Şirket, ambalajlarının tamamen plastikten arındırılmış olmasını sağlamaya çalıştığı için bunun çevresel hedeflerinin bir parçası olduğunu söylüyor.Apple Store'lara, yeni bir iPad Pro veya iPad Air satın alan müşterilere dağıtılmak üzere sınırlı sayıda Apple logolu çıkartma gönderiliyor, ancak bu yalnızca talep üzerine yapılabilecek.Bu bağlamda bir Apple Store'dan iPad Pro veya iPad Air satın alırken Apple çıkartması talep edebileceksiniz. Bununla birlikte de Apple Store'lar ellerindeki çıkartma stoğu bittiğinde Apple'dan daha fazla isteyebilecekler.Haberde, Apple'ın ABD'de Amazon ve Best Buy gibi diğer perakende mağazalarına çıkartma dağıtmadığı, bunun da Apple çıkartmalarına sahip olmanın tek yolunun doğrudan bir Apple Store'dan iPad Pro veya iPad Air satın almak olduğu anlamına geldiği belirtildi.