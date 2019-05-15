AK Parti'den turizmde teşvik teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, 'Teklifte turizm yatırımlarının hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemeler var.' dedi.



Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.



Teklifin 12 maddeden oluştuğunu belirten Muş, turizm yatırımlarının hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemelerin olduğunu kaydetti.



Teklifte, yatırımcının bürokrasiyle geçirdiği zamanın azaltılmasını ve girişimin hızlı şekilde yatırıma dönüşmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yer aldığını dile getiren Muş, 'Turizm bizim çok önemsediğimiz bir alan. Cari açığın kapatılması, Türkiye'ye döviz kazandırılması konusunda önemli sektörlerimizden biri. Turizm sektörü, dünyada da söz sahibi olduğumuz bir sektör.' diye konuştu.



Daha fazla yatırım çekmeye ve gelen yatırımcının bürokrasi içindeki işlerinin hızlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacağını söyleyen Muş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen Hazineye ait taşınmazlarda Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı tahsislerin iki ay içinde tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.



Ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türk bayraklı yatların faaliyet yapmasıyla ilgili süreci rahatlatacaklarını, yabancı bayraklı yatların ticari faaliyette bulunmasıyla alakalı kısıtlamalar getireceklerini anlatan Muş, 'Çünkü bu alanda da kendi girişimcilerimizin gelişmesini, ilerlemesini arzu ediyoruz.' dedi.



Dalış turizminin, dünyada gelişen ve ivme kazanan bir alan olduğuna işaret eden Muş, şöyle devam etti:



'Türkiye bu konuda çok ciddi potansiyeli içinde barındırıyor. Teklif, bizim dünyada gelişen bu pazardan daha fazla pay almamıza yönelik düzenlemeler içermektedir. Dalış yapılacak alanlar askeri bölgelerde veya diğer farklı alanlarda, farklı kurumların uhdesindeki alanlarda gerçekleşecekse ilgili kurumların onayı, görüşü alınarak bu alanlarda da dalış turizminin geliştirilmesi için adımlar atılacaktır.'



Kaynak : AA

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