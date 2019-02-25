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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan Sedat Peker'e ziyaret

İş adamı Sedat Peker, 15 Temmuz Gazileri ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşme sonrasında Sedat Peker sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Güncel / 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:02
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan Sedat Peker'e ziyaret

İşte, Sedat Peker’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı…

"Kıymetli dostlarım, ‪15 Temmuz Gazileri ve TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI'NIN yöneticisi olan kardeşlerim şahsımı ziyaret ederek çok mutlu olmamı sağladılar. Anlatmış oldukları anılarından anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bazı bürokratlarımızın haricinde kendileriyle gerektiği kadar ilgilenilmediğine inanıyorlar.

Yüce devletimiz ve yüce milletimiz için gazi olduklarını ancak daha önce bir ufak ağız kavgasından dolayı bile olsa haklarında dava açılmış olanlara taşıma ruhsatlı silah verilmemesine gördüğüm kadarıyla çok üzülüyorlar.

Kendileriyle yaptığımız muhabbet boyunca Fetullahçı terör örgütüne karşı kinlerinde bırakın azalmayı aksine çok şiddetli fazlalaşma olduğunu gördüm. (YÜCE ALLAH’IM ONLARDAN RAZI OLSUN)

Gazi olmayı yeterli görmeyip yeniden bir ayaklanma olursa o ayaklanmada şehit olmayı hayal eden bu şerefli dostların huzurunda saygıyla eğilmeyi kendime bir borç bilirim.

Çok zayıf ihtimal de olsa yeniden ‪15 Temmuz benzeri bir kalkışma olursa hep beraber çok eğleneceğimizi, bu kalkışmayı yapanlara ‪15 Temmuz'daki gibi merhametli davranmayıp onlara cehennemi yaşatacağımız konusunda gazi kardeşlerimizle beraber sözleştik.

Bedenlerinin bir kısmını devletimiz için milletimiz için dinimiz için feda eden bu şerefli insanlar ‪31 Mart yerel seçim günü de Cumhur İttifakı'na oy vererek ülkemizdeki birliğe destek olmak konusunda şükürler olsun ki hem fikirler."

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