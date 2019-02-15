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Terör örgütü PKK/KCK'a propagandasına ilişkin 30 şüpheliye gözaltı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel / 15 Şubat 2019 Cuma 10:15
Terör örgütü PKK/KCK'a propagandasına ilişkin 30 şüpheliye gözaltı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde örgüt propagandası yaptıkları ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedildi.

Terör Örgütü


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