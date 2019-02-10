CHP'de adaylık için rüşvet iddiası!

Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programına konuk olan Gazeteci - Yazar Murat Kelkitlioğlu, 2019 yerel seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kelkitlioğlu, CHP'de belediye başkanlığı adaylığı için rüşvet iddialarının olduğunu söyledi.



Kelkitlioğlu, ismini vermediği CHP'de etkili bir isim olan bir parti meclis üyesinin, adaylarla görüştüğü zaman şu teklifte bulunduğunu söyledi:



"3 MİLYONDAN BAŞLIYOR"



' 'Benim parti meclisinde 12 tane üyem var. Bana sadıktırlar' diyor. İlk aday olacaklar için tarife 3 milyondan başlıyor, mevcut başkanların tekrar aday olması tarifesi ise bunun 2 katı. 'Bu parayı bize verirseniz, biz parti meclisinde sizin tarafınızda oluruz' diyor.'



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