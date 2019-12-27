9 sanıklı Sözcü gazetesi davasında karar çıktı. Davada, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti.



Gazetenin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.



Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.



Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.