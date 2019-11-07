İstanbul Tower 205 Çinlilere satıldı

İstanbul'un 261 metrelik Sapphire'den sonra en yüksek ikinci binası olan 220 metre uzunluğundaki 52 katlı kuleye Çinliler talip oldu.



594 milyon dolar



Çin'in en büyük bankalarından Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'na (ICBC) bağlı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Tower 205 için 594 milyon dolar teklifte bulundu.



Teklifi kabul ettiler



Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş. ile arsa sahibi Turgut İlaç'ın, Çinlilerin 3.4 milyar liralık teklifini kabul ettiği öğrenildi.



Proje Turgut İlaç’ın sahibi olduğu Levent’teki Fako İlaç Fabrikası’nın arazisi üzerine yapılmıştı.



İki ödül almıştı



İstanbul'un en seçkin iş ve finans merkezi Levent Büyükdere Caddesi'nde inşa edilen İstanbul Tower 205, Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden “European Property Awards 2018-2019”da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) “En İyi Ticari Yüksek Bina” ile “En İyi Ofis Geliştirme” kategorilerinde iki ödüle layık görülmüştü.