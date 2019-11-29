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2020 bütçesi kabul edildi!

20020 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Ekonomi / 29 Kasım 2019 Cuma 19:47
2020 bütçesi kabul edildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlandı.

KOMİSYONDA KABUL EDİLEN BÜTÇELER

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de kabul edildi.

EnformasyonİletişimMilli Güvenlik KuruluDiyanet İşleri BaşkanlığıMilli İstihbarat Teşkilatı

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