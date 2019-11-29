2020 bütçesi kabul edildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlandı.



KOMİSYONDA KABUL EDİLEN BÜTÇELER



Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de kabul edildi.