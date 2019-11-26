Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya dava

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası yargıya taşınıyor.



Muharrem İnce, Beştepe'ye gittiği iddiasını ortaya atan gazeteciler Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.



İnce, Rahmi Turan hakkında "5 kuruş", iddiayı Rahmi Turan'a ileten Talat Atila hakkında da "3 kuruşluk" manevi tazminat davası açtı.



Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, köşesinde CHP'li bir ismin Beştepe'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü yazmıştı. Haber kaynağı olarak gazeteci Talat Atillayı gösteren Rahmi Turan daha sonradan bu ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı.



İddiaların iki cepheden de yalanlanması üzerine Turan bugünkü yazısında "özür" dilemiş "Haberin doğru olmadığı anlaşıldı bunu bir trafik kazası olarak görmek gerekir" ifadelerini kullanmıştı.