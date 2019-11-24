Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmene sert çıktı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü'nde konuşma yaptığı sırada, bir öğretmenin karşısında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmene tepki göstererek, uyardı.



Karşısında oturan öğretmene 'Sen öğretmen misin birader? ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:



'Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği, onun bize öğrettiği örnek hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Böyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin. Benim kafamda hala canlı olarak 1972 yılında Hüsnü Doğru denilen öğretmen, örnek adam olarak bir tiyatro gibi duruyor. Öleli de 20 sene oldu rahmetlinin. Böyle öğretmenleri istiyoruz ve özlüyoruz.'