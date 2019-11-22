USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,30 - 6,31

Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

Vali Kamuran Taşbilek: 'Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz'

Yaşam / 22 Kasım 2019 Cuma 20:27
Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, define aranması için kazılan ve yörede Dipsiz Göl olarak anılan alandaki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin, "Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.



Taşbilek, merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan ve define aranması için kazılan "Dipsiz Göl"deki rehabilitasyon çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından yazılı açıklama yapan Taşbilek, yaşanan süreçle ilgili olarak Gümüşhane Valiliğinin gölün rehabilitasyonu için bilim adamlarının desteğiyle çalışma başlattığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ivedilikle konuya yaklaşımı ve gereken her şeyin yapılması için verdiği talimatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuya el atmasıyla Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın başkanlığında bilimsel ve teknik bir ekibin, 19 Kasım'da alanı ziyaret ettiğini hatırlatan Taşbilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu alanın sit alanı olarak ilan edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Vali Taşbilek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri ve hocalarımızla alanda yapılan incelemelerde; yapılması tavsiye edilen hususlar belirtildi. Yapılan istişareler sonrasında ivedilikle bu çalışmalar tamamlandı ve yine verilen tavsiyeler doğrultusunda göl tabanının doğal habitattan, yakındaki dereden su alınarak beslenmesi sağlandı. Alanda yapılan çalışmaları bugün itibarıyla tekrar yerinde gördük. Dereden, doğal ortamdan aldığımız suyla besleme yapıyoruz. Uzmanların önerisi doğrultusunda bir, iki gün bu beslemeyi yapacağız. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen yağışlarla alanın tamamıyla dolacağını öngörmekteyiz." Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Çevre ve Şehircilik BakanıMehmet Emin BirpınarBakan YardımcısıYazılı AçıklamaRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı