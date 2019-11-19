USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,34

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 56’sı yakalandı. Örgütün, yeraltı bankacılığı türü olan "Hawala" sistemi ile ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar soktuğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 19 Kasım 2019 Salı 18:02
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon
Video için tıklayın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bu kapsamda örgüte finans sağladığı tespit edilen, aralarında döviz bürosu yöneticilerinin de bulunduğu 79 zanlı hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalanırken diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan başsavcılık tarafından yürütülen operasyonun detayları da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre örgütün yeraltı bankacılığı türü olan Hawala sistemiyle yaklaşık 20 milyon doları ülkeye soktuğu belirlendi. Ayrıca kaçak yolla ülkeye sokulan paraların terör örgütü üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgüt üyelerine verilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda döviz ele geçirildi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BaşsavcılıkKaçakTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıDöviz Bürosu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı