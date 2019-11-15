ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

İngiliz haber ajansı Reuters'ın son dakika haberine göre, ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch, "Muhtemelen, yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi" ifadesini kullandı.



"İLİŞKİLERİ BALTALAMAK İSTEMİYORUZ"



Reuters'ın haberine göre Risch, ABD'nin bu ilişkiyi (Ankara-Washington) baltalamak istemediğini, ancak silah satışının devam edemeyeceğini belirtti.



DİKKAT ÇEKEN DİYALOG: TÜRKİYE S-400 ALMAYA DEVAM EDERSE, YAPTIRIM UYGULAYACAĞIMIZI ERDOĞAN'A AÇIKÇA İLETTİK



Baz Kongre üyelerinin "Görüşmelerde sert davranılması gerektiği" sözlerine de kendi açılarından açıklık getiren Risch, müzakerelerin son derece "tedavi edici" olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400 almaya devam ederlerse, yaptırımların uygulanacağının "çok açık bir şekilde" iletildiğini aktardı.



ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİMLERDENDİ



Senatör Jim Risch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan beş Cumhuriyetçi'den biriydi.



SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI DA ENGELLENMİŞTİ



Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, Erdoğan ile bir araya geldikten sonra Türkiye açısından oldukça kritik bir hamlede bulunmuştu. Graham, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de yapılan oylamayla kabul edilen karar tasarının Senato'da görüşülmesini engellemişti. Lindsey Graham, "Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı" diyerek karar tasarının Senato'da görüşülmesini bloke etmişti.



TÜRKİYE'YE F-35 AMBARGOSU



ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşılık, Ankara'yı F-35 savaş uçağı üretim programından çıkarmış ve satın alınan jetlerin teslimini durdurmuştu.



ABD'Lİ DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER HAREKETE GEÇMİŞTİ



ABD'de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatına karşı harekete geçmişti. Aralarında Cumhuriyetçi Jim Risch ve Demokrat Bob Menendez'in de bulunduğu Kongre üyeleri, Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar hazırlamıştı.



TRUMP AÇIK AÇIK OBAMA'YI SUÇLAMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Rusya’dan aldığı hava savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulamak istemediğini birçok kez dile getirmiş, bu durumdan selefi Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu. Kaynak : Haber7